Najlepsze ciasta i desery na Dzień Matki. Podaruj swojej Mamie pyszny prezent. TOP 15 przepisów na Dzień Matki

Dzień Matki 2022

Z tej okazji warto samodzielnie przygotować słodki prezent dla swojej mamy. Może to być ciasto, deser czy drobne ciasteczka zapakowane np. w dekoracyjne pudełko. Mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na przysmaki, które idealnie sprawdzą się na tą okazję.

Dzień Matki to popularne w wielu krajach święto, które obchodzone jest jako wyraz miłości, uznania i szacunku dla wszystkich matek. Jego data jest inna w zależności od kraju, w którym jest obchodzone. W Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja.

Jak udekorować ciasto na Dzień Matki?

Przygotowując słodki prezent na Dzień Matki warto go wyjątkowo udekorować. Najlepiej, by cała dekoracja była jadalna, np. ze świeżych owoców. Idealnie sprawdzą się w tej roli:

maliny,

truskawki,

borówki,

porzeczki,

winogrona,

plasterki kiwi,

listki mięty.

Z rozpuszczonej czekolady możesz samodzielnie przygotować piękną i pyszną dekorację na ciasta i desery na Dzień Matki. Katarzyna Puczyńska

Dobrym pomysłem są także ozdoby z czekolady. Jak je zrobić? Wystarczy rozpuścić kostkę czekolady w kąpieli wodnej, przełożyć do rożka zrobionego z papieru do pieczenia, uciąć jego końcówkę i wyciskać kształt np. serduszek na blaszkę, tackę czy papier do pieczenia.