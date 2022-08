Najlepsze aquaparki w Europie według użytkowników Google. TOP 14 miejsc na zabawę i relaks: główne atrakcje, ceny biletów

Najlepsze aquaparki w Europie: idealna zabawa na gorące dni

Nawet najlepsze parki rozrywki mogą się przejeść, gdy temperatura powietrza jest zbyt wysoka. Na szczęście jest na to sposób. W Europie nie brakuje aquaparków, czyli pełnych pomysłowych atrakcji parków rozrywki o tematyce wodnej, które przynoszą ochłodę w zenicie lata.

Aquaparki już dawno przestały być po prostu rozbudowanymi termami z dużą liczbą basenów. Dziś to gigantyczne place zabaw, w których goście w każdym wieku mogą spędzić beztrosko wiele godzin. Niektóre z aquaparków przechodzą same siebie i oferują turystom coraz to nowe atrakcje: rekordowo długie lub superszybkie zjeżdżalnie, specjalne baseny z falami do windsurfingu, albo całe tropikalne wyspy, odtworzone starannie tak, by goście mogli poczuć się w czasie wyprawy do dżungli.