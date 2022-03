Najdziwniejsze nazwy ciast i potraw. Zemsta teściowej, szneka z glancem i fujarki pastusze Anna Daniluk

Ruchanki lub ruchańce z Kaszub, wodzionka ze śląskiej kuchni albo ciasto salceson. W książkach kucharskich i domowych zapiskach można znaleźć przepisy, które mają nazwy zaskakujące albo wzbudzające ciekawość. Jedne nawiązują do popularnych filmów, inne do postaci znanych z książek, a jeszcze inne do gwary regionalnej, która w pozostałych częściach Polski może być niezrozumiała.