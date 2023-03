Najdziwniejsze miejsca na świecie: TOP 27. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne niesamowitości Emil Hoff

Paryż jest pełen ciekawych miejsc, ale jedna z jego najbardziej przerażających i niepokojących atrakcji znajduje się nie w mieście, lecz pod nim. Mowa o słynnych paryskich katakumbach – rozległym systemie podziemi, służącym za cmentarz.

Świat jest zaskakujący – z tym zgodzi się każdy. Może też być niepokojący, skrajnie dziwaczny, a czasem wprost przerażający. Zebraliśmy dla Was aż 27 najstraszniejszych i najdziwniejszych miejsc z całego świata. To nawiedzone szpitale i zamki, paranormalne hotspoty, domniemane lądowiska UFO, a także niesamowite cuda natury, w których istnienie trudno uwierzyć. Zapraszamy do galerii najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi – czy odważycie się je poznać?