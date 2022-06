Najdymowo. Śmiertelny wypadek na DK 57 między Biskupcem i Czerwonką. Zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. 23.06.2022 r.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze krajowej 57 w miejscowości Najdymowo między miejscowościami Biskupiec i Czerwonka. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest zablokowana.

- O godzinie 9:10 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku w miejscowości Najdymowo w gminie Biskupiec. Zderzył się osobowy opel z samochodem ciężarowym marki man, służący do przewozu drewna - w momencie zdarzenia pojazd nie był załadowany. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pojazdy częściowo zatrzymały się w rowie. Z wstępnych informacji wynika, że sprawcą zdarzenia prawdopodobnie mógł być 66 letni kierujący osobowym oplem, który na łuku drogi, z nieznanych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod jadący z naprzeciwka samochód ciężarowy. Na skutek zdarzenia kierujący oplem odniósł poważne obrażenia, przez chwile mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Będący na miejscu medycy przez około 40 min prowadzili akcje reanimacyjną, niestety nie przyniosła ona oczekiwanego efektu, na skutek czego 66 latek zmarł na miejscu wypadku. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać nawet do około godz. 14. Policjanci wyznaczyli objazdy miejsca wypadku i aktualnie pracują na miejscu zdarzenia, zabezpieczają ślady kryminalistyczne niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia- poinformował podkom. Rafał Prokopczyk - oficer prasowy z zespołu prasowo - informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.