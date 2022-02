Najdłuższa piesza trasa świata. Nikt jeszcze nie odważył się jej pokonać! Zobaczcie, przez jakie kraje prowadzi

Najdłuższa piesza trasa świata - czy jest niebezpieczna?

Najdłuższa piesza trasa świata wyznaczona przez użytkownika portalu Reddit ma ponad 21 tys. kilometrów i prowadzi od Kapsztadu (Republika Południowej Afryki) do Magadanu , który leży w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Ochotnicy muszą liczyć się z ciężkimi warunkami - po drodze mogą spotkać dzikie zwierzęta , wejść w sam środek konfliktu zbrojnego i pokonać część Sahary. Droga prowadzi przez 16 krajów, m.in. przez Zimbabwe, Botswanę, Sudan, Egipt i Syrię, co czyni ją jedną z najmniej bezpiecznych tras na świecie. Różnica poziomów wynosi ok. 100 tys. metrów !

Brzmi ciekawie? To jeszcze nie koniec! Żeby zgodnie z trasą dotrzeć do Magadanu trzeba przejść przez Syberię , a następnie pokonać Drogę z Kości . Przy jej budowie pracowali więźniowie łagrów (również Polacy). Szacuje się, że zmarło tam ponad kilka tysięcy osób .

Ile trwa przejście najdłuższą pieszą trasą świata?

Wyznaczony przez Google czas na pokonanie pieszo tej trasy to ok. 4306 godzin. Żeby ją przejść, potrzeba prawie 180 dni wędrówki bez przerwy. Biorąc pod uwagę, że przeciętny człowiek w ciągu jednego dnia byłby w stanie przejść ok. 20-30 km, na przejście z Kapsztadu do Magadanu należałoby poświęcić ok. 1000 dni, czyli niecałe 3 lata.

Do tej pory nie znalazł się śmiałek gotowy podjąć to wyzwanie.