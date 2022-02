Najciekawsze premiery gier tygodnia (21-27.02.2022) - Elden Ring, DLC do Destiny 2 i wiele innych. Szaleństwo urodzaju i różnorodności

Zastanawialiście się w co zagrać w tym tygodniu, a może Elden Ring lub Destiny 2 Królowa Wiedźma przesłoniły wam inne premiery gier? Cóż, w tym tygodniu nie można narzekać na brak "kontentu", a wśród premier znajdzie się produkcja praktycznie dla każdego. Sprawdźcie sami.

Rok 2022 pod względem premier gier nie zwalnia tempa. Ten tydzień jest tego najlepszym przykładem, bowiem na rynku zadebiutują jedne z najciekawszych premier tego roku, jak "Elden Ring" czy dodatek do "Destiny 2". To jednak nie wszystko, a nieco "w cieniu" tych produkcji znajdziemy jeszcze kilka prawdziwych perełek gamingowych, również wartych uwagi w bieżącym tygodniu. Co więcej, zapowiada nam się taki urodzaj różnorodności, że praktycznie każdy gracz znajdzie coś ciekawego dla siebie - bez względu na gust dotyczący gatunków. Nie przedłużając, oto najciekawsze premiery gier od 21 do 27 lutego 2022 roku, wraz z kalendarzem najważniejszych debiutów. Zapraszamy.

Destiny 2: Królowa Wiedźma - DLC i Sezon Odrodzonych nadeszły

Dla fanów "Destiny 2", czyli flagowej produkcji sieciowej studia Bungie, ten tydzień jest wyjątkowy. Na 22 lutego zaplanowano bowiem debiut długo wyczekiwanego dodatku fabularnego - "The Witch Queen", czyli "Królowa Wiedźma". Wraz z DLC w grze rozpocznie się także nowy sezon - Sezon Odrodzonych, który poprowadzi nas w dalszą historię tego niezwykłemu uniwersum.

Do Destiny 2 trafią także nowa broń - glewia, a także zdolności, przedmioty do customizacji i wiele innych. Zapowiada się świetna zabawa.

Martha is Dead - mroczne kukiełki z dramatem w tle

Na wyróżnienie w bieżącym tygodniu zasługuje także intrygująca produkcja - "Martha is Dead". Gra zapowiada się na ciekawy fabularnie horror, skupione na tajemniczej zbrodni i ludzkich przeżyciach, jak zmagania z utratą bliskich. Tym, co jednak najbardziej przyciąga, jest niezwykła stylistyka i wprost bijący z dotychczasowych materiałów klimat produkcji. Gra debiutuje 24 lutego.

Elden Ring - na to wszyscy czekali

Co tu dużo mówić, w nadchodzących dniach mamy do czynienia z duża ilością premier, jednak bledną one wobec "Elden Ring". Najnowsza gra "suls like" od From Software to gratka dla graczy. Tym razem, do dyspozycji otrzymamy otwarty świat oraz możliwość przejścia całej fabuły w kooperacji, a wszystko w klimatycznym świecie stworzonym przez Hayao Miyazaki'ego we współpracy z Georgiem R.R. Martinem. Ciężko o bardzie ekscytująca premierę w 2022 roku, a nie zapowiada się, aby "Elden Ring" miał rozczarować.

Breathedge - koniec Early Access

"Breathedge" to kosmiczny survival, który od około 2 lat był w early access. Teraz jednak ten etap dobiegł końca i gra debiutuj ew wersji na PC - 25 lutego 2022 roku. Jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z produkcją to warto nadrobić zaległości, bowiem gra zbiera dotychczas zdecydowanie pozytywne opinie i nazywana jest "kosmiczną Subnauticą".

Produkcja studia RedRuins Softworks przeniesie nas w kosmos i pozwoli zbudować stację kosmiczną, w trakcie której musimy przetrwać, a nie będzie to łatwe. Zaznajomieni z "Breathedge" wskazują jako silną stronę produkcji specyficzny humor i wręcz kuriozalne elementy, jak towarzysz głównego bohatera, którym jest... gadająca kura.

Idealny tydzień dla fanów "ścigałek", czyli Grid Legends i Assetto Corsa Competizione

Fani gier wyścigowych w tym tygodniu nie mają powodów do narzekań. Wszystko z powodu dwóch produkcji, a mianowicie "GRID Legends" od Codemasters, czyli kolejnej "najbardziej rozbudowanej i różnorodnej odsłonie serii GRID". Gra ukaże się już 25 lutego, a jej zwiastun znajdziecie poniżej.

Nieco wcześniej, ponieważ 22 lutego 2022 roku, premierę ma inna gra sportowo-wyścigowa. Chodzi o "Assetto Corsa Competizione" z 2019 roku, która doczekała się właśnie wersje na konsole najnowszej generacji - Xbox S/X i PS5.

Premiery gier na Nintendo Switch

Ten wątek zasłużył na osobny akapit, ponieważ w tym tygodniu posiadacze konsol Nintendo Switch otrzymają aż trzy, warte uwagi tytuły. Pierwszym z nich jest "Edge of Eternity", które zadebiutuje 23 lutego. To jRPG od studia Midgar, które zebrało całkiem niezłe recenzje w wersji na PC. Niestety, porty na konsole (które zadebiutowały 10 lutego 2022 r.) nie przypadły do gustu użytkownikom, wskazującym na liczne niedociągnięcia. Jak będzie w przypadku "Edge of Eternity" na Nintendo Switch? Przekonamy się.

Z kolei 24 lutego premiera "Kraken Academy!!" i trzeba przyznać, że produkcja zapowiada się ciekawie. Mamy tu połączenie"pixelozy" z ładnymi rysunkami, a także dużą dawką czarnego humoru. W grze wcielamy się w ucznia specyficznej szkoły, który trafia do pętli czasowej i wspólnie z magicznym krakenem musi zapobiec zagładzie świata. "Kraken Academy!!" to tytuł dla graczy, lubiących dużą ilość dialogów.

Następne w kolejności ukaże się na Nintendo Switch - "Life is Strange: True Colors". Od 25 lutego również fani najpopularniejszych, przenośnych konsol będą mogli przeżyć niezwykłą przygodę z emocjami w roli głównej. Ciepło przyjęta, kolejna odsłona "Life is Strange" pozwoli bowiem graczom wcielić się w Alex, dziewczynę, która nie tylko wyczuwa emocje innych, ale potrafi nimi manipulować. Wydaje wam się, że to dar? Cóż, "z wielka mocą wiąże się wielka odpowiedzialność", postępujcie więc roztropnie.

Premiery gier 14.02. - 20.02.2022 - kalendarz tygodnia