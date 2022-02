Najciekawsze premiery gier tygodnia (14-20.02.2022). Zapowiada się intensywnie

Pierwszy kwartał roku wciąż nie daje odetchnąć portfelom graczy, a ich czas kurczy się niemal z dnia na dzień. Każdego tygodnia jesteśmy bowiem świadkami kolejnych premier gier, a duża część z nich to prawdziwe „perełki”. W najbliższych dniach jest podobnie, a na rynek trafi kilka ciekawych produkcji. Oto najciekawsze premiery tygodnia od 14 lutego, aż do 20 lutego 2022 roku. Zapraszamy.

W tym tygodniu na wyróżnienie zasługują, aż trzy premiery, a pierwszą z nich jest duży dodatek fabularny do „Star Wars: The Old Republic”. „Legacy of the Sith”, ponieważ o nim mowa, miał ukazać się w grudniu minionego roku w kontekście rocznicy gry. Niestety DLC zaliczyło opóźnienie i swoją premierę będzie miało dopiero teraz, 15 lutego. Co istotne, poza rozszerzeniem historii „SWTOR” i nowymi zadaniami w tym zakresie, dodatek wprowadzi także szereg zmian w samym gameplay'u. Część z nich, jak możliwość większej rotacji klas względem ścieżek postaci, z pewnością ucieszy wielu graczy.