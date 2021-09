Najbardziej trujące i drażniące rośliny doniczkowe. Sprawdź, czy masz je w domu

Co nam zagraża ze strony roślin?

Najgroźniejsze jest oczywiście zjedzenie fragmentu toksycznej rośliny. Może ono prowadzić do ciężkich zatruć, a nawet śmierci. Jednak aż tak niebezpiecznych roślin jest stosunkowo niewiele.

Trzeba jednak też uważać na bezpośredni kontakt z sokiem toksycznych roślin – w takim przypadku możemy spodziewać się podrażnienia skóry lub błon śluzowych. Szczególnie trzeba uważać na kontakt z oczami, ustami czy nosem. Stopień takiego podrażnienia bywa różny, ale może też być niebezpieczny, np. jeśli wystąpi opuchlizna jamy ustnej czy gardła itp. Do pracy przy takich roślinach warto zakładać rękawiczki. Trzeba też zwracać uwagę, by nie dotknąć nimi ust lub oczu.