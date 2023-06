Nadzór nad szkołami niepublicznymi i zwiększenie roli kuratora? Sprawdzamy, na czym polegają zmiany zawarte w projekcie poselskim Magdalena Konczal

Większy nadzór nad szkołami niepublicznymi to jedno z wielu nowych regulacji zawartych w poselskim projekcie o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i innych ustaw. Pojawiają się głosy, że jest to powrót do tzw. Lex Czarnek, które dwukrotnie zostało zawetowane przez prezydenta. Sprawdzamy, co rzeczywiście znalazło się w projekcie i czego dokładnie mają dotyczyć zmiany.