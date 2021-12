Nadchodzi tarcza antynflacyjna. Rząd postanowił: dodatek osłonowy dla wybranych. Mniej akcyzy i podatków od paliw, gazu i prądu

Dodatek osłonowy Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r. •dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie; •dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; •dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie; •dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Nie bon energetyczny, ale dodatek osłonowy na cały 2022 rok, wypłacany w dwóch ratach. Do tego okresowa obniżka akcyzy i podatków na energię elektryczną, gaz i paliwa - oto kompletny pakiet antykryzysowy, zapowiedziany w czwartek 25 listopada przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Oto szczegóły pakietu antyinflacyjnego.

Kto może liczyć na wsparcie? O tym zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:

•dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

•dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

•dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

•dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

Energia elektryczna

Zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną

Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatek, rząd chce solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS).

•Zwolnione z akcyzy będą gospodarstwa domowe. Oznacza to obniżkę z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh.

•Obniżona zostanie akcyza na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.

Obniżony VAT na energię elektryczną

Obniżone zostaną stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych.

•Obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące.

•Okres obowiązywania: styczeń-marzec 2022 r. https://strefabiznesu.pl/nadchodzi-tarcza-antynflacyjna-rzad-postanowil-dodatek-oslonowy-dla-wybranych-mniej-akcyzy-i-podatkow-od-paliw-gazu-i-pradu/ga/c3-15890863/zd/53231487

Paliwa

Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Pomimo tego, że wszyscy w Europie kupują baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Jednak dalszy niekontrolowany wzrost cen mógłby negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich firm.

Aby ograniczyć dynamikę rosnących cen paliw:

•od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej;

•dodatkowo, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Gaz ziemny

Obecny kryzys na rynku gazu i związane z nimi drastyczne wzrosty cen błękitnego surowca w całej Unii Europejskiej, budzą rosnący niepokój mieszkańców – zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem zimowym. Dlatego obniżone zostaną stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych.

•Obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

- Zaproponowana tarcza nie dzieli Polek i Polaków na lepszych i gorszych, ponieważ wzrost cen dotyka każdego. Po drugie, działania te będą skutecznie obniżały inflację w nadchodzących miesiącach, przy czym wydłużymy okres, kiedy inflacja będzie i tak relatywnie wysoka. W połowie roku, po zakończeniu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej ponownie będziemy obserwować ponadprzeciętne wzrosty cen w skali miesiąca, choć już nie tak wysokie jak obecnie - komenuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

- W pakiecie rozwiązań antyinflacyjnych brakuje pomysłów dotyczących wprost obniżki cen produktów spożywczych. Zaproponowane działanie osłonowe, w naszej ocenie nie obniży cen produktów spożywczych. Może jednak wywołać dodatkową presję inflacyjną w przyszłości. Wydaje się jednak, że pośrednio na ceny produktów spożywczych będą oddziaływać niższe ceny paliw, w związku ze zmniejszonym kosztem transportu - dodaje.

Warto przy okazji przypomnieć, że w przestrzeni obowiązującego prawa funkcjonuje już dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Dla przyznania dodatku energetycznego nie ustalono odrębnych kryteriów dochodowych.

Kryteria odnośnie sytuacji materialnej wnioskodawcy konieczne do przyznania dodatku energetycznego są określone w przepisach dotyczących dodatku mieszkaniowego:

•175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej;

•125% najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa domowego.

Oprócz kryterium dochodowego obowiązuje limit powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, który nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż:

•30% albo

•50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

•35 m2 dla 1 osoby;

•40 m2 dla 2 osób;

•45 m2 dla 3 osób;

•55 m2 dla 4 osób;

•65 m2 dla 5 osób;

•70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

