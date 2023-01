Na tani city break w Europie polecana… Polska. Dwa krajowe miasta znalazły się na podium – mamy powody do dumy. Gdzie jest najdrożej? Redakcja

Niezależnie od pory roku, w polskich miastach po prostu nie da się nudzić – znajdziecie w nich zachwycające parki, a także multum atrakcji pod dachem i na świeżym powietrzu. Wojciech Matusik / Polska Press / Archiwum Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kilkudniowy wyjazd to świetna alternatywa dla długich podróży, które pochłaniają zazwyczaj sporo pieniędzy. Według nowego zestawienia, na tani city break w Europie warto wybrać się… do Polski. Dwa krajowe miasta znalazły się na podium, prześcigając m.in. Pragę, Rygę, Lizbonę i wiele innych popularnych destynacji. Mamy powód do dumy?