Na ptasią grypę chorują też koty niewychodzące z domu. Przyczyną może być surowe mięso. Ekspert wyjaśnia, jak uniknąć zakażenia

Zachorować mogą zarówno koty polujące na ptaki, jak i te, które dostają wyłącznie gotową karmę. Z tego powodu trwa dochodzenie epidemiologiczne, które być może już wkrótce pozwoli ustalić dokładne przyczyny tak wielu zachorowań kotów w ostatnim czasie.

Niezwykle ważny jest także szczegółowy wywiad dotyczący kotów, u których potwierdzono infekcję H5N1. Określenie, czy jest to kot swobodnie wychodzący, wychodzący tylko do ogrodu, czy przebywający wyłącznie w domu. Ustalenie, co chory kot jadł w ostatnim okresie, czy było to surowe mięso drobiowe, a może martwy ptak. Jeżeli są jakieś pozostałości takiego pożywienia, to dobrze byłoby je zbadać. Wiemy, że służby weterynaryjne prowadzą dochodzenie epidemiologiczne. Czekamy na nowe informacje – podsumowuje naukowiec.