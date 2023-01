Na problemy z bezsennością pomóc mogą nie tylko leki. Poznaj domowe sposoby na bezsenność i zaburzenia snu

Czym jest bezsenność i jakie są konsekwencje niewyspania?

Bezsenność to zaburzenie snu, które wbrew pozorom nie odnosi się wyłącznie do kłopotów z zasypianiem. Dotyczy także trudności w utrzymaniu ciągłości snu, co objawia się częstym wybudzaniem w ciągu nocy, a także niemożnością ponownego zaśnięcia. O bezsenności mowa również w przypadku bardzo wczesnego wybudzania się rano, nawet kilka godzin przed ustawionym budzikiem. Niestety zaburzenia snu często zwiastują poważne choroby, np. depresję, schorzenia neurologiczne i neuroimmunologiczne.

Po nocy pozbawionej snu pojawiają się nieprzyjemne konsekwencje niewyspania. To. m.in. zmęczenie, senność w ciągu dnia oraz większa ochota na słodycze, które mają dodać energii. Towarzyszą im pogorszone samopoczucie, drażliwość, mniejsza wydajność w pracy lub szkole, a także brak motywacji do działania. Wystąpić mogą uciążliwe bóle głowy, a ponadto zaburzenia pracy układu przewodu pokarmowego objawiające się najczęściej zaparciami.