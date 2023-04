Na lotnisku Chopina w Warszawie wyrobisz teraz paszport w 15 minut. Kto może skorzystać z tej opcji?

Kto może skorzystać z możliwości wyrobienia paszportu w 15 minut?

Jest to opcja przygotowana awaryjna specjalnie z myślą o podróżujących, których spotkały niespodziewane sytuacje. Główne powody to brak ważnego paszportu mimo zaplanowanego wyjazdu. Punkt wyrabiania szybkiego paszportu działa już od czwartku. Mieści się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej Terminalu A lotniska Chopina. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Będą tam pracowały na zmiany trzy osoby.

Dokument będzie wydawany na podstawie ważnego biletu lotniczego, na czas odbycia podróży. Maksymalny termin ważności „szybkiego paszportu” to rok.

Szybki paszport mogą wyrobić osoby, których dokument został: