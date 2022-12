Myślisz o pompie ciepła? Rząd wstrzymał planowany program dotacji do pomp. Jak uzyskać dofinansowanie do ogrzewania?

Nowych dotacji na pompę ciepła nie będzie. Prace nad programem wstrzymane

Latem tego roku ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej padła zapowiedź, że już jesienią uruchomiony zostanie nowy program dopłat do pomp ciepła. Miał on być skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie są w stanie skorzystać z już istniejących programów (np. z powodu zbyt wysokich dochodów lub niespełniania innych wymogów).

Jak jednak informuje portalsamorzadowy.pl, NFOŚiGW wstrzymał zapowiadany program, który nie zdążył doczekać się nazwy. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal, wstrzymanie nie oznacza całkowitej rezygnacji. Rząd chce bowiem najpierw sprawdzić, czy po zmianach w „Czystym Powietrzu” od 3 stycznia wzrośnie zainteresowanie dofinansowaniem do pomp ciepła – i dopiero na podstawie tych obserwacji podejmie ostateczną decyzję co do losów nowego programu.