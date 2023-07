Mycie rąk - klucz do zapewnienia ochrony przed chorobami

Bakterie i wirusy, które mogą powodować różne infekcje, są wszędzie wokół nas. Wystarczy dotknąć kontaminowanej powierzchni czy potrzymać rękę zakażonej osoby, aby mikroorganizmy przenieść na swoje ręce. Następnie, jeśli dotkniemy twarzy, oczu, nosa lub ust, z łatwością dostaną się one do organizmu, co zwiększa ryzyko zachorowania. Jednak regularne mycie rąk wodą i mydłem pozwala nam z łatwością pozbyć się większości tych szkodliwych drobnoustrojów.

Dzieci, jako grupa szczególnie podatna na infekcje, powinny być uczone higieny od najmłodszych lat. Szkoły, rodzice i opiekunowie mają ogromny wpływ na kształtowanie nawyków dzieci, dlatego tak istotne jest, aby w edukacji dzieci uwzględnić naukę o właściwym myciu rąk. Poprzez wpajanie im tego nawyku od najwcześniejszych lat, stworzymy fundament zdrowych praktyk, które będą im towarzyszyć przez całe życie.

Skuteczne mycie rąk wymaga czasu i uwagi. Ważne jest, aby przypominać dzieciom, żeby dokładnie myły całą powierzchnię dłoni, włączając w to obszary między palcami i pod paznokciami. Mycie powinno trwać co najmniej 20 sekund, co można wesoło zilustrować śpiewając piosenki czy odliczając na głos. Dziecięce mydełka o ciekawym zapachu i kolorze mogą być zachętą do regularności w tej czynności.

Należy pamiętać, że mycie rąk jest szczególnie ważne po powrocie do domu z miejsca publicznego, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po kontaktach z zwierzętami czy osobami chorymi. W okresie wzmożonej aktywności chorób zakaźnych, takich jak grypa czy grypa żołądkowa, szczególnie warto zwrócić uwagę na częstość mycia rąk.