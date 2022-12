Muzeum zabawek: idealna atrakcja na weekend z dzieckiem. Gdzie można oglądać kolekcje zabawek, ile kosztują bilety? TOP 9 muzeów zabawek

Muzeum zabawek: atrakcja dla dzieci i dorosłych

Zabawki to nieodłączna część dzieciństwa, niezależnie od epoki, w której dorastaliśmy. Współczesność, PRL, XVIII w. czy nawet głębokie średniowiecze – dzieci potrzebowały rozrywki, a dorośli chętnie im ją zapewniali, tworząc oryginalne i pomysłowe zabawki.

Dziś zabawki z dawnych dni możemy oglądać w specjalnych muzeach, których misją jest zachowanie pamięci i materialnych śladów dzieciństwa nas samych, naszych rodziców, dziadków, pradziadków i odległych przodków.

Muzeum zabawek, pełne niezwykłych przedmiotów, dających niegdyś radość najmłodszym, to atrakcja dla dzieci i dorosłych. Dla dzieci to przygoda i wyprawa do świata ich rówieśników z minionych epok, dla dorosłych to nostalgiczna wycieczka do czasów własnego dzieciństwa.

Czytaj też: TOP 9 najładniejszych lodowisk w Polsce. Tafle z widokiem na Bałtyk, Tatry i zachwycające światła miast – gdzie je znaleźć?