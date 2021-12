MuremZaPolskimMundurem w centrum stolicy województwa

Gdy jedni przygotowują się do świąt i myślami są już przy bożonarodzeniowej atmosferze, drudzy dbają o to, by ci pierwsi mogli świętować w spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa.

Polscy policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze nieustannie pełnią służbę na wschodzie naszego kraju, strzegąc integralności naszych granic. Wielu z nich również czas świąt Bożego Narodzenia spędzi daleko od swoich bliskich.

Dlatego szczególnie w tym okresie, tak ważne są słowa wsparcia i podziękowania za ich służbę.

I właśnie dlatego, z myślą o nich, na budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w środę (22.12.2021) został wywieszony baner, który jest jedną z form wyrażenia wdzięczności za służbę, kierowaną do funkcjonariuszy ze strony mieszkańców.

Do odsłonięcia baneru doszło w obecności przedstawicieli administracji rządowej, służb mundurowych i mediów.

Warmińsko-mazurskich policjantów na miejscu reprezentował insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.