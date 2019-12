Możesz żyć nawet 120 lat - tylko nie rób tych rzeczy!

Zgodnie z badaniami brytyjskiego gerontologa prof. Toma Kirkwooda, ludzie nie mają górnej granicy wieku. Nasz potencjał genetyczny pozwala nam na przeżycie nawet do 120 lat. Jak to zrobić? Spójrzcie na rekordzistów wiekowych, Japończyków - ich średnia życia jest o 5 lat dłuższa, niż w Polsce. Kluczem do sukcesu jest dieta, jednak na długowieczność wpływa także wiele innych, zewnętrznych czynników. Sprawdźcie co skraca, a co wydłuża życie.

