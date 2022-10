Morsowanie w Polsce: najlepsze kąpieliska dla morsów w sezonie 2022/23. Co daje morsowanie, jak zacząć morsować? Emil Hoff

Morsowanie to jedna z ulubionych zimowych rozrywek Polaków. Co właściwie daje, jaki ma wpływ na zdrowie? Jak zacząć morsować i gdzie znajdują się najlepsze kąpieliska dla morsów w Polsce? Zebraliśmy TOP morsowisk wokół największych polskich miast wraz z datami otwarcia sezonu. Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować zimną kąpiel jesienią i zimą 2022/23. Na zdjęciu: morsowanie w Krakowie zimą. Anna Kaczmarz / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (17 zdjęć)

Morsowanie to coraz popularniejsze w Polsce jesienno-zimowe zajęcie, rodzaj sportu ekstremalnego, do którego nie potrzeba drogiego sprzętu ani karnetu. Sezon na morsowanie zaczyna się w październiku i trwa do wiosny. W tym czasie polskie jeziora, oczka wodne, brzegi rzek, a nawet wybrzeża Bałtyku zapełnią się ludźmi ochoczo wskakującymi do lodowatej wody. To morsy – fani zimnych kąpieli. Morsowanie to dobry sposób na poprawę zdrowia, kondycji i spalenie kalorii. Polacy upodobali sobie morsowanie i nawet pobili już w tej konkurencji kilka rekordów. Co właściwie daje morsowanie? Gdzie są najlepsze miejsca do morsowania w Polsce? Zajrzyjcie do naszego przewodnika dla morsów, by się przekonać.