Morsowanie w Polsce. Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie zacznie się już 10 lutego 2022 Emil Hoff

To właśnie w Mielnie co roku w lutym organizowany jest Międzynarodowy Zlot Morsów. Zlot uświetniają parady morsów i grupowe kąpiele w baliach. Na promenadzie stoi nawet pomnik morsa (zwierzęcia, nie kąpielowicza). Na zdjęciu: V Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, 17 lutego 2008. Michał Okla / Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

Morsowanie w Polsce to coraz popularniejsze zimowe zajęcie, rodzaj sportu ekstremalnego, do którego nie potrzeba drogiego sprzętu. Sezon na morsowanie zaczął się wraz z jesienią 2021 i potrwa do wiosny 2022. W tym czasie polskie jeziora, jeziorka, oczka wodne, brzegi rzek, a nawet wybrzeża Bałtyku zapełnią się ludźmi ochoczo wskakującymi do lodowatej wody. To morsy – fani zimnych kąpieli. Morsowanie to dobry sposób na poprawę zdrowia, kondycji i spalenie kalorii. Polacy upodobali sobie morsowanie i nawet pobili już w tej konkurencji kilka rekordów Guinnessa. Może sami chcielibyście spróbować morsowania? Zapoznajcie się z programem Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie i najlepszymi miejscami w Polsce na morsowanie!