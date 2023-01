Morskie Oko: trasa, parking, kamery. Radzimy, jak dostać się na Morskie Oko, ile kosztują bilety, ile się idzie i co warto zobaczyć Emil Hoff

Morskie Oko to jedna z najpopularniejszych atrakcji polskich Tatr. Piękne, polodowcowe jezioro w otoczeniu wyniosłych szczytów, malownicza trasa spacerowa, wygodne schronisko, przejażdżki dorożkami – to wszystko czeka na turystów, którzy postanowią odwiedzić to miejsce. Na tych, którzy zdecydują się dojechać w pobliże samochodem, czeka parking, z którego można rozpocząć wędrówkę. Żeby sprawdzić pogodę oraz to, czy przy jeziorze jest tłoczno, warto zerknąć na obraz nadawany na żywo przez kamery z Morskiego Oka. Jak dostać się do jeziora, ile kosztuje bilet, jak długa jest trasa i ile się idzie do celu? Wszystkie informacje znajdziecie w naszym krótkim poradniku: Morskie Oko na weekendową wycieczkę.