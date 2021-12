Morskie Oko na zimę 2021/2022. Radzimy, jak dostać się na Morskie Oko, ile kosztują bilety, jak długa jest trasa i co warto zobaczyć

Morskie Oko: ważne zmiany dla kierowców, nowe zasady dostępu do parkingu

Dotychczas by dostać się na Morskie Oko, trzeba było kupić bilet online z możliwością wyboru konkretnego terminu. Bilet z kodem QR należało następnie okazać pracownikowi Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) do kontroli przy wejściu na szlak lub przed wjazdem na parking. Po przeskanowaniu kodu QR, pracownik wpuszczał chętnych na teren Parku, na szlak do Morskiego Oka.

Morskie Oko: kamery odczytają numer tablic rejestracyjnych

Przy zakupie e-biletu z miejscem parkingowym trzeba podać numer rejestracyjny samochodu. Przy wjeździe na parking kamery same odczytają numer, a następnie prześlą go do systemu. Przed kierowcą z e-biletem szlabany otworzą się automatycznie.

To rozwiązanie ma usprawnić wjazd na parking przed trasą na Morskie Oko. Pracownik TPN nie będzie już musiał podchodzić kolejno do każdego auta.