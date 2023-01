Modne meble z PRL-u znowu na topie. Kultowy półkotapaczan powrócił do łask. Najlepszy mebel do małego wnętrza

– Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach, a domy stają się coraz mniejsze. Z uwagi na to, że przestrzeń życiowa robi się coraz bardziej ograniczona, potrzebujemy jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań, aby dostosować się do naszych stale rosnących potrzeb. W nowych projektach badamy wielofunkcyjne rozwiązania meblowe inspirowane wyzwaniami związanymi z uczynieniem małej przestrzeni wielofunkcyjną, łatwą i przyjemną do życia. Mamy nadzieję, że te innowacyjne formy w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju ludzi, których codzienne życie toczy się na małych wnętrzach – komentuje wprowadzenie do ofert półkotapczanu Mauricio Affonso, lider rozwoju innowacji w jednej z dużych sieci sklepów meblowych.