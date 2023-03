Moda wiosenna 2023. Pastele ponownie na topie! Sukienki właśnie w takich barwach będzie się nosić w tym sezonie. Jak je stylizować?

Pastele i tkaniny... malowane farbami

Pastele, wbrew temu, co się może powszechnie wydawać, będą świetnie wyglądać także na kreacjach koktajlowych i wieczorowych. Udowodnili to Konrad Bikowski i Karol Prochacki podczas ich ostatniego pokazu mody. Na początku marca w warszawskiej Hali Koszyki zaprezentowali stworzone przez siebie kreacje .

I rzeczywiście, suknie wyglądały jak zdjęte wprost z obrazów! Projektant i malarz udowodnili, że pastele wcale nie muszą oznaczać nudy. Rzeczy nie muszą być jednolite. Kolory mogą układać się we wzory bądź tworzyć na tkaninach abstrakcyjne obrazy. Projektanci łączyli kilka barw na jednej kreacji.

Kolekcja nawiązuje do lat 50. i 60. i jest niebywale kolorowa i radosna. Zatytułowano ją Initium, co po łacinie oznacza początek. Pastelowe malunki na białym atłasie zachwyciły gości, a obecne na wydarzeniu były osobowości show-biznesu. Tkaniny malowane farbami to kolejny, dopiero wybijający się trend. Zapoczątkowała go Viki Gabor, która podczas „Sylwestra Marzeń” w TVP2 wystąpiła w kostiumie stworzonym przez Prochackiego i Bikowskiego. Stroje prezentowane podczas pokazu spodobały się między innymi Dodzie, która określiła je jako widowiskowe i wizjonerskie.