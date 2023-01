Moda 2023 – sukienki, kombinezony i wiecznie żywe lata 90. Oto modowe trendy na ten rok

Balletcore, czyli nawiązania do baletu

Rok 2023 w modzie będzie bardzo różnorodny

Moda, która prawdopodobnie zawojuje w tym roku sklepowe półki, pod wieloma względami może nas zaskoczyć. Nadal lata 90. to silny modowy trend , ale znani projektanci nie stronią również od odważnych pomysłów. Stawiają na krzyczące kolory i kontrastujące ze sobą zestawienia. Co będzie modne w tym sezonie? Sprawdziliśmy, czego spodziewają się modowe dziennikarki i zagraniczne magazyny dla kobiet. https://www.instagram.com/p/Cm62i57ohHJ/

Motorcore

Noelle Sciacca – stylistka i redaktorka modowa modny będzie styl „motocrossowy”, czyli nawiązujący do odzieży motocyklistów spodziewa się, że w 2023 r. Jak wskazuje ekspertka z platformy sprzedażowej z ekskluzywną odzieżą , TheRealReal, w 2022. r. o 60 proc. wzrosła popularność kurtek motocyklowych. Jej zdaniem w sezonie wiosna/lato 2023 projektanci w dalszym ciągu będą inspirować się stylem takimi fasonami.

Kontrasty kolorystyczne, czyli color blocking

Metaliczny połysk

Bufiaste spódnice i sukienki

Zwierzęce i egzotyczne printy

Odzież w motywem zwierzęcym to kolejny ukłon w stronę lat 90. i 2000. Orin Carlin z hellomagazine.com prognozuje, że modne będą ubrania nawiązujące do umaszczenia zebry czy lamparta. Prawdopodobnie wzięcie będą miały również wzorki ilustrująca egzotyczne rośliny. Warto więc przejrzeć dokładnie szafy i poszukać powracających do łask fatałaszków. Innym rozwiązaniem może być zakup odzieży ze zwierzęcymi printami od znanych projektantów.