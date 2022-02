Mocno czekoladowe ciasto z Nutellą. Tak pyszne, że palce lizać! Idealny przepis na Światowy Dzień Nutelli

Historia kremu Nutella

- Pierwsza wersja kremu Nutella powstała jako pomysłowe rozwiązanie poważnego problemu, jakim były trudności z zaopatrzeniem w kakao po II wojnie światowej. Pietro Ferrero, cukiernik z Piemontu we Włoszech, wpadł na genialny pomysł - stworzył słodką pastę z orzechów laskowych i cukru, dodając do nich odrobinę trudno dostępnego wówczas kakao. Tak narodził się przodek kremu Nutella- czytamy na oficjalnej stronie kremu Nutella nutella.com .

Nutella to pyszny czekoladowo-orzechowy krem, którego początki sięgają 1964 roku.

Światowy Dzień Nutelli

Światowy Dzień Nutelli obchodzony jest 5 lutego. Święto to zapoczątkowane zostało w 2007 roku przez amerykańską blogerkę Sarę Rosso, która chciała zainspirować do dzielenia się swoją pasją do tego pysznego kremu w mediach społecznościowych.