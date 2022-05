Młoda kapusta na obiad. Fantastyczne przepisy Dominiki Wójciak, zwyciężczyni MasterChefa. Zupa pho, kapusta duszona i kimchi

Kim jest Dominika Wójciak?

Młoda kapusta - właściwości zdrowotne

Warto wiedzieć, że młoda kapusta jest warzywem niskokalorycznym. W 100 gramach produktu mamy około 40 kalorii. Młoda kapusta to także świetne źródło witaminy C, K, A i E. Wspiera organizm w walce z przeziębieniami, a regularne spożycie kapusty wzmacnia odporność. Ponadto jedząc młodą kapustę dostarczamy organizmowi cennych składników odżywczych, takich jak:

Młoda kapusta - zastosowanie

W maju najchętniej sięgamy po młodą kapustę. Można ją przygotować w formie zasmażanej, z koperkiem lub po prostu gotowaną. Młoda kapusta znakomicie smakuje z okrasą. Warto przygotować ją z:

kiełbasą,

boczkiem,

śmietaną.

Młoda kapusta to także świetny składnik do bigosu, łazanek a także jako składnik domowej surówki. Z młodej kapusty można też zrobić kapuśniak, farsz do naleśników lub użyć jako składnik do placków ziemniaczanych.