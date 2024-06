Miss Polonia 2024. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentują dwie piękne panie

Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 zostały wyłonione podczas półfinału na początku kwietnia w Warszawie. Rywalizowało ponad 100 kandydatek, które przeszły wcześniejsze eliminacje i castingi.

Wśród 24 finalistek dwie reprezentują województwo warmińsko-mazurskie. Są to:

Miss Polonia 2024. Laura Brzezińska z Olecka

Laura Brzezińska w tym roku przystępuje do obrony pracy licencjackiej. Prowadzi również własną firmę beauty w Warszawie oraz jest współzałożycielką marki odzieżowej, która niedługo wejdzie na rynek.

Od zawsze interesowała mnie praca w szpitalu więc zdecydowałam się na studia pielęgniarskie i w tym roku przystępuję do obrony pracy licencjackiej. Aby nie było za nudno prowadzę również własną firmę beauty w Warszawie oraz jestem współzałożycielką marki odzieżowej, która niedługo wejdzie na rynek. Zawsze miałam głowę pełną pomysłów i staram się w miarę moich możliwości je realizować. Jeżeli miałabym w trzech słowach określić siebie to byłoby to: ambitna, nieprzewidywalna i empatyczna. - mówi o sobie Laura Brzezińska.