Miss Polonia 2024. Głosuj na swoją faworytkę z województwa warmińsko-mazurskiego!

Naszemiasto.pl jest patronem medialnym konkursu Miss Polonia 2024. Podczas gali finałowej, oprócz nagrody głównej, przyznany zostanie również tytuł "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024". Która spośród pięknych finalistek otrzyma to wyróżnienie? Zdecydujecie o tym wy - nasi czytelnicy. Poznajcie wszystkie kandydatki i koniecznie oddajcie głos na swoją faworytkę.

Jak głosować w naszym plebiscycie?

W 2024 roku w finałowej gali wezmą udział 24 kandydatki. Aby oddać głos na swoją faworytkę i pomóc jej w zdobyciu tytułu "Miss Polonia Naszemiasto.pl 2024" należy wysłać SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydatki. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 3,69zł z VAT (3 zł + VAT). Poniżej prezentujemy pełną listę finalistek z przypisanymi do nich prefiksami. Głosowanie potrwa do 28 czerwca, do godz. 21.30, a nagroda zostanie przekazana zwyciężczyni podczas piątkowej gali finałowej Miss Polonia.