Mio MiVue 802 i MiVue 803 z GPS. Zobacz co potrafią nowe wideorejestratory

Wideorejestratory MiVue 802 i MiVue 803 nie tylko oferują wyższą rozdzielczość, ale również rejestrują bardzo płynne i szczegółowe nagrania. Rejestrują filmy w rozdzielczości Full HD 1080P przy 60 klatkach na sekundę, co daje podwójną gęstość danych (w porównaniu do 30 klatek na sekundę), zapewniając wyjątkowo dokładne i płynne nagrania, nawet podczas nagrywania przy dużych prędkościach.

Mio MiVue 802 i Mio MiVue 803 to rejestratory jazdy, które są wyposażone w matrycę o rozdzielczości 2.5K 1440P oraz przysłonę o wartości F1.8. Zapewniają one niezwykłą jakość nagrywanego obrazu, rejestrując nawet najdrobniejsze szczegóły podróży. Szeroki, rzeczywisty kat widzenie obiektywu wynosi 140O i daje gwarancję, że żaden fragment rejestrowanej trasy nie zostanie pominięty i trafi na nagranie, które w razie potrzeby może być świetnym dowodem.

17 września 2023 roku weszły w życie przepisy, na podstawie których ponownie punkty karne kasowane są po roku, a nie po dwóch latach. Co z kierowcami ukaranymi wcześniej?

Dzięki zintegrowanemu Wi-Fi kamery MiVue 802 i MiVue 803 umożliwiają błyskawiczną synchronizację nagrań z kamer do smartfona w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można w prosty sposób zarządzać swoimi nagraniami i udostępniać je, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Co więcej, kamery MiVue 802 i MiVue 803 są w pełni kompatybilne z aplikacją MiVue Manager, która umożliwia łatwe zarządzanie i przeglądanie nagrań na smartfonie oraz narzędzia PC do odtwarzania wideo w rozdzielczości Full HD.

Dane dotyczące kamer bezpieczeństwa oraz oprogramowanie są łatwo aktualizowane za pomocą technologii OTA, co oznacza, że użytkownik ma zawsze dostęp do najnowszych funkcji i zabezpieczeń.

Z kamerą Mio MiVue 802 lub MiVue 803 na pokładzie można bez obaw zostawić zaparkowany samochód – obydwa urządzenia są bowiem wyposażone w inteligentny tryb parkingowy. Jeśli podczas postoju dojdzie do stłuczki, otarcia, zadrapania lub innej nietypowej sytuacji, kamera zarejestruje to zdarzenie. Tryb parkingowy wymaga podłączenie do Smartboxa, który nie jest częścią zestawu i wymaga dodatkowego zakupu.