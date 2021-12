Ministerstwo Finansów zaprasza do odwiedzenia strony. Działa nowy portal o Polskim Ładzie. Oblicz, ile zarobisz w 2022? Barbara Wesoła

Więcej w portfelach – nowy portal rządu o Polskim Ładzie. Sprawdź, ile zarobisz 123rf.com

Najnowszy portal rządu o Polskim Ładzie wiecejwportfelach.gov.pl został uruchomiony po dobowej usterce. Portal o Polskim Ładzie miał swoją premierę 20 grudnia, po czym na blisko dobę nie można było z niego korzystać, ze względu na przeciążone serwery. To „historyczne najwyższe poziomy zainteresowania” – komentowało Ministerstwo Finansów. Resort zapewnia, że to kompletny serwis zawierający wszystkie informacje dotyczące obszernych zmian wprowadzanych w Polsce od 1 stycznia 2022 roku. Zobacz, co znajdziesz w nowym serwisie i oblicz swoje wynagrodzenie.