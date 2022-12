Mikołajkowe smakołyki. Przepis na świąteczne ciasteczka ze skórką pomarańczową. Przysmak dla dzieci i nie tylko

Na św. Mikołaja warto zrobić pyszne, domowe ciasteczka. Proponowany przeze mnie przepis z pewnością posmakuje każdemu, a dodatkowo wymaga naprawdę niewiele pracy. Można przygotować je niemal błyskawicznie. Ciasto uciera się mikserem, a następnie rękami formuje kuleczki. To bardzo proste. Ciasto nie klei się do rąk, w piekarniku pięknie rośnie, a cały dom wypełnia się pomarańczowym zapachem. Ciasteczka możesz jeść same, oprószone cukrem pudrem lub udekorować według uznania, np. lukrem i skórką pomarańczową.