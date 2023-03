Mija 10 lat od śmierci polskich himalaistów. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli podczas wyprawy na Broad Peak

Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zginęli 10 lat temu

(Nie)udane wejście na Broad Peak – rocznica śmierci polskich himalaistów

Należący do pasma Karakorum Broad Peak to szczyt wymagający, szczególnie zimą. 5 marca 2013 roku Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski jako pierwsi na świecie stanęli na szczycie góry o tej porze roku. Założony cel wyprawy został więc osiągnięty – pozostało jeszcze bezpiecznie zejść na sam dół, by uznać wyjazd za w pełni udany. Niestety szybko okazało się, że dwóch uczestników nie powróci do swoich domów i na zawsze zostanie w górach, które tak bardzo kochali za życia.