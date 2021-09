Mieszkania. Dla zwykłych ludzi jest za drogo, inwestorzy kupują jak szaleni. A ceny mieszkań ciągle rosną

Mieszkania w największych miastach sprzedają się znakomicie, jednak wiele wskazuje na to, że dla wielu klientów ceny nieruchomości stały się już za wysokie. Co gorsza, zdaniem eksperta GetHome.pl mieszkania będą dalej drożeć, bo na rynku jest ich za mało w stosunku do potrzeb. Lokale są wykupowane m.in. przez inwestorów liczących na zyski z wynajmu mieszkania.

Sierpień przyniósł wzrost sprzedaży mieszkań nawet w miastach, w których poprzednio ona spadała. Tak stało się m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach. W tym ostatnim mieście sprzedano aż cztery razy więcej mieszkań niż w lipcu. Kupujących ubyło z kolei w Łodzi i Bydgoszczy (tu aż o 64 proc.).

Wygląda na to, że galopujące podwyżki w końcu okazały się za duże jak na możliwości kupujących. Choć bowiem kredyty hipoteczne wciąż są bardzo tanie i łatwo dostępne, od 5 miesięcy stale spada liczba osób wnioskujących o kredyt.

To jednak mała pociecha, bo od początku roku mieszkania podrożały nawet o 12–14 proc. (Katowice, Łódź, Gdańsk, Wrocław). W pozostałych miastach tegoroczne podwyżki sięgały średnio od 7 proc. (Poznań) do 10 proc. w Bydgoszczy. Z kolei w Warszawie i Krakowie średnia cena nowych mieszkań wzrosła w tym roku o 8 proc.

Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w sierpniu średnie ceny mieszkań nieco wyhamowały. W Warszawie i Bydgoszczy pozostały na poziomie z lipca, zaś w pozostałych miastach wzrosły tylko o ok. 1 proc. Przypomnijmy, że w lipcu podwyżki sięgały 3–5 proc.

Małe mieszkanie to szczyt naszych marzeń? Jednej trzeciej par wystarczyłoby 30–40 m2

Jak to możliwe, że sprzedaż mieszkań rośnie, skoro klienci coraz częściej zderzają się z barierą cenową? Można się domyślać, że w dużej mierze odpowiadają za to inwestorzy, kupujący nieruchomości w celu zarabiania na wynajmie. Na rynku są zarówno profesjonalni inwestorzy indywidualni, kupujący całe pakiety lokali, jak i osoby niedoświadczone, które postanowiły ulokować oszczędności w swoim pierwszym mieszkaniu na wynajem.

Zdaniem eksperta GetHome.pl mimo galopujących cen dostępność mieszkań nie jest dziś zła, bo rosną także nasze zarobki. Jak wylicza Wielgo, we Wrocławiu i Warszawie zarobki wzrosły podobnie jak ceny mieszkań, a w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi wzrost wynagrodzeń był nawet nieco większy. W efekcie poprawiła się tam dostępność mieszkań . Minimalnie pogorszyła się ona tylko w Krakowie.

– Rozsądek podpowiada, że bezpieczniejszym rozwiązaniem [niż bardzo wysoki kredyt – przyp. red.] jest najem mieszkania. Wykorzystują to inwestujące w takie lokale firmy i fundusze. O planach budowy mieszkań na wynajem poinformowała ostatnio firma Atrium, właściciel trzech warszawskich centrów handlowych, które zamierza w tym celu przebudować. Należy się też liczyć z tym, że deweloperzy będą coraz chętniej sprzedawali takim inwestorom swoje projekty mieszkaniowe.

Zupełnie co innego mówią jednak dane zebrane przez Związek Banków Polskich. Według ZBP w II kwartale 2021 r. dostępność mieszkań spadła gwałtownie do najniższego poziomu od 2015 r. Było to spowodowane m.in. rosnącymi cenami mieszkań oraz wzrostem realnego oprocentowania kredytów.

Co dalej dla kupujących?

Osoby planujące zakup M mają dziś przed sobą ciężki orzech do zgryzienia – kupować mimo wysokich cen czy czekać na ewentualne obniżki? Niestety, wiele wskazuje na to, że mieszkania nadal będą drożeć, bo popyt znacząco przewyższa podaż. Co więcej, deweloperzy nie nadążają z uzupełnianiem zapasu wyprzedających się lokali.

W 8 analizowanych miastach do sprzedaży trafiło w sierpniu łącznie 2410 lokali, czyli blisko o połowę mniej niż w lipcu. Podaż wyraźnie spadła niemal we wszystkich największych miastach. Wzrost odnotowano jedynie w Gdańsku i Poznaniu. Szczególnie martwi duży spadek liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w Warszawie i Wrocławiu, bo w tych miastach sytuacja podażowa jest dramatycznie zła. Dane GUS sugerują jednak, że deweloperzy walczą o uzupełnienie oferty, uzyskując wiele pozwoleń na budowę.