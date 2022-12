Miękkie pierniczki na święta. Przepis na fit pierniczki z mąki orkiszowej. Możesz jeść je same lub ozdobić lukrem z ksylitolu

W moim domu na święta Bożego Narodzenia co roku przygotowuje się pyszne pierniczki. Lubię je zarówno w klasycznej wersji, z ciężkiego, miodowego ciasta pachnącego przyprawami korzennymi, a także w nieco zdrowszej z użyciem mąki orkiszowej. Fit pierniczki z mojego przepisu są z pewnością zdrowsze, mają mniej mąki pszennej, a zamiast cukru używam tylko miodu. Możesz także sięgnąć po zamienniki cukru.

Decyzję, czy dekorować pierniczki, czy jeść je same zostawiam tobie. Ja lubię przygotować choć część w nieco bardziej świątecznej formie z lukrem i posypką. Nie musi być to lukier z cukru pudru, możesz zrobić go także w wersji fit z użyciem ksylitolu.