Międzynarodowy Dzień Pizzy 2023. 9 lutego to święto pizzy. Sprawdź, czy wiesz o niej wszystko [CIEKAWOSTKI] Agnieszka Aulich

Cienkie czy grube ciasto? I to, i to ma swoich amatorów, ale najważniejsze jest to, że pizza sprawdzi się na każdą okazję. Największym atutem pizzy jest prostota i możliwość wykonania na wiele sposobów. Dziś, 9 lutego świętujemy Dzień Pizzy. To jak, zamawiamy?