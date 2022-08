Microsoft odpowiada Sony i ocenia PS Plus – w centrum przejęcie Activision, CoD, gry ekskluzywne i zarzuty. Sprawdźcie, o co chodzi

Microsoft odpowiada – PS Plus do poprawy i nie tylko

Inicjalizacja przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft wywołała poruszenie w całym świecie gamingowym. Nic jednak dziwnego, ponieważ transakcja ta sprawi, że amerykański gigant technologiczny rozszerzy się o jedną z najbardziej wpływowych firm tworzących i wydających gry, a tym samym przejmie jej bogate portfolio. Wystarczy powiedzieć, że w jego skład wchodzą m.in.:

World of Warcraft

StarCraft

Diablo

To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej i jak można się było spodziewać, wieści o tym wywarły piorunujące wrażenie na największym konkurencie Microsoft – Sony. Japoński producent urządzeń i deweloper gier nie bez powodu jest zaniepokojony, bowiem „nowe porządki” mogą spowodować utratę dostępu m.in. do serii najpopularniejszych gier FPS i multiplayer na świecie – Call of Duty, a to będzie spoty cios dla konsol PlayStation.