Michał Misha Kostrzewski wraca do Polski! Brat Małgorzaty Rozenek-Majdan chce otworzyć szkołę tańca!

Michał Misha Kostrzewski ostatnie 30 lat spędził poza granicami Polski, jednak teraz postanowił wrócić na łono ojczyzny. W końcu czego nie robi się dla miłości! W trakcie nagrań "You Can Dance - Nowa Generacja" tancerz poznał nową miłość życia - stylistkę fryzur Kingę, dla której postanowił poczynić radykalne zmiany w swoim życiu.

Teraz Kostrzewski postanowił, że w Polsce chce realizować się zawodowo i planuje otworzyć szkołę tańca! Chciałbym zrobić coś dla poszerzenia oferty edukacji tanecznej, stworzyć miejsca, gdzie będzie można uczyć się tańczyć w inny sposób, w innych nurtach niż te, które są dostępne i popularne dzisiaj. To jest ważne, bo tylko w ten sposób można dowiedzieć się, co tak naprawdę jest dla nas najlepszą formą wyrażania siebie i swoich emocji. Tyle wiemy o sobie, ile mieliśmy okazję doświadczyć i odczuć. Taniec to coś więcej niż te same ruchy, podobna muzyka. Żeby docenić jedną rzecz, trzeba porównać ją z inną. Jak słońce, które po deszczu bardziej cieszy - wyznał w rozmowie Michał Misha Kostrzewski.

Czy jego szkoła powtórzy sukces sieci szkół Agustina Egurroli? Widać, że Kostrzewski ma na to dużą chrapkę! Jednocześnie przyznaje, że jego szkoła będzie oferować coś innego. Super, że jest Agustin Egurrola. Otworzył mnóstwo swoich szkół i one naprawdę zrobiły wiele dobrego dla tańca w Polsce. Ale działają w określonym stylu. W tym kraju popularne są szkoły klasyczne i szkoły komercyjne Agustina, a potem długo, długo nic. Nie widzę tu pluralizmu na dużą skalę, a to byłoby rozwojowe dla wszystkich, którzy chcą mieć możliwość spróbowania zatańczenia czegoś innego - mówi tancerz i choreograf.

Może Michał Misha Kostrzewski i Agustin Egurrola połączą siły? Jak myślicie?

Patronat Specjalny You Can Dance – Nowa Generacja