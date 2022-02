Michał Milowicz otwiera restaurację. Wiemy, gdzie zjeść dania od znanego aktora

Co oferuje restauracja Michała Milowicza? Menu MiloBar

Michał Milowicz otworzył wirtualną restaurację

MiloBar Michała Milowicza to wirtualna gastronomia oferująca dowóz najpopularniejszych amerykańskich przysmaków połączonych z klasycznymi daniami kuchni polskiej. Aktor znany z takich produkcji jak „Poranek Kojota” i serialu „Lokatorzy” jest smakoszem mięsnych dań, mimo to nie zapomniał o wegetarianach i weganach. W menu znajdują się jeden wegański posiłek, czyli wegańska tortilla wypełniona świeżymi warzywami i wege nuggetsami. W czasach pandemii konsumenci mają szybciej i łatwiej dotrzeć do menu wirtualnej restauracji.