Miasto na weekend. Powstał ranking miast Europy z najlepszą ofertą kulturalną, na liście jest jedno z Polski. Jak wypada na tle innych? Emil Hoff

Miejsce 2: Edynburg Wynik: 8,08/10 Muzea: 7,74 Teatry: 4,73 Biblioteki: 1,23 Sale koncertowe: 4,95 Liczba wyszukiwań: 689 700 Stolica Szkocji zajęła drugie miejsce w rankingu miast Europy z najlepszą ofertą kulturalną. Nie brakuje tu muzeów, teatrów i bibliotek, jest też gdzie posłuchać muzyki. W dodatku Edynburg przyciąga swoimi zabytkami, w tym słynnym zamkiem z XII w. i siecią podziemnych tuneli do ewakuacji z czasów epidemii dżumy. Muzeum Narodowe Szkocji przechowuje interesujące pamiątki z burzliwych dziejów Szkotów. antbphotos, 123RF.com Zobacz galerię (10 zdjęć)

Miasto to dla turysty prawdziwy skarbiec atrakcji i wrażeń, zwłaszcza w Europie, gdzie zabytki przeszłości współistnieją z nowoczesną technologią i sztuką. W czasie weekendowej wycieczki czy city breaku dobrze jest od czasu do czasu zażyć nieco kultury wysokiej i skorzystać z ofert kulturalnych słynnych europejskich metropolii. Właśnie powstał nowy ranking, wskazujący, które europejskie miasta mają najlepszą ofertę kulturalną. Na liście znaleźli się międzynarodowi giganci turystyki, ale też jedno miasto z Polski. Który to ośrodek i jak wypada na tle innych miast? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rankingu.