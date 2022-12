Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to dobry materiał na męża. Sprawdź, czy twój narzeczony jest w tym zacnym gronie

Jaki znak zodiaku jest najlepszym mężem?

Najgorsi mężowie według znaku zodiaku

Ludzie pod wpływem czasu mogą się zmienić. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nawet jeśli twój ukochany na samym początku to ideał, nie oznacza tego, że będzie taki do końca życia. Dla wszystkich fanek astrologii wybór męża według znaku zodiaku to ważny wyznacznik. Niektórzy mężczyźni mogą być obojętni w związku, ale kochać skrycie, inni mają we krwi poszukiwanie wrażeń poza związkiem, a jeszcze inni są bardzo zaborczy. Te i inne ich zachowania zdradzają właśnie znaki zodiaku. Dlatego, jeśli chcesz związać się z Lwem, to uważaj, bo ten facet ma silną osobowość. Jeśli nie lubisz dominacji w małżeństwie, to lepiej poszukaj innego życiowego partnera. Uważaj również na Strzelców – to oni najczęściej poszukują wrażeń poza domem i mają skłonności do bycia niewiernymi. Wodniki ponad wszystko cenią sobie wolność. Mogą swoje potrzeby stawiać ponad wszystko, nawet przed uczuciem, jakie was łączy.