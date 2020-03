Metamorfozy na kwarantannie, czyli jak radzimy sobie z wyglądem w czasach pandemii

Jak radzimy sobie z wyglądem na kwarantannie? W czasach, w których punkty usługowe oraz salony urody zostały zamknięte na cztery spusty, wiele osób postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W końcu wiosna to doskonały czas na metamorfozę! Co jednak, jeśli jedyną dostępną usługą jest tak zwane "strzyżenie domowe"? Rezultat może być tylko jeden - zabawne fryzury, którym daleko jest do perfekcyjnego looku prosto z salonu fryzjerskiego. Jaki jest efekt domowych eksperymentów z nożyczkami? Jedno jest pewne - interesujący. Zobaczcie sami.

Gwiazdy boją się koronawirusa? Show must go on Wideo