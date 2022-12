Menu na sylwestra. Podpowiadamy co podać na sylwestra w domu. Przepisy na dania, przekąski i desery, które zachwycą twoich gości

Menu na sylwestra - do podać na sylwestra w domu?

Planujesz sylwestrową imprezę? Podpowiadamy sprawdzone przepisy, który świetnie sprawdzą się na taką okazję. To dania na ciepło, zimno, przystawki, a także ciasta i desery. Pod każdym zdjęciem w galerii znajdziesz link do dokładnego przepisu, ze wskazówkami krok po kroku, jak przygotować takie smakołyki na sylwestra .

Jeśli planujesz spędzić sylwestra w domu, to z pewnością przydadzą ci się pomysły na pyszne potrawy. Warto sięgać po proste przepisy, które można przygotować nawet dzień wcześniej, a w dniu imprezy jedynie podgrzać lub wyłożyć na półmiski i podać. Możesz skorzystać z naszych propozycji na przykładowe menu na sylwestra.

Przekąski na sylwestra - szybkie i proste

Na sylwestra sprawdzą się szybkie i proste do przygotowania przekąski. Idealne będą świnki w kocykach - to pyszne przekąski z ciasta francuskiego i parówek. Można wyłożyć je na półmisku, by każdy z zaproszonych gości mógł je podjadać w dowolnej chwili. Z ciasta francuskiego można zrobić także pikantne trójkąciki z nadzieniem z kurczaka lub szpinaku i sera feta.