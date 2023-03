MEMY na Dzień Wagarowicza. Rozbawią was do łez! Zobacz najlepsze MEMY na 21 marca

21 marca to Dzień Wagarowicza. Zobacz najlepsze memy

Dzień Wagarowicza

To niewątpliwie ulubione święto uczniów. Choć wagary nigdy nie są zbyt dobrze postrzegane przez nauczycieli i rodziców, to w ten jeden dzień patrzą oni na uczniów nieco łaskawszym okiem. Obecnie szkoły starają się obchodzić Dzień Wagarowicza w "kontrolowany" sposób, organizując uczniom pozalekcyjne atrakcje, takie jak np. wyjścia do kina, dyskoteki czy topienie marzanny. Zdarza się jednak, że uczniowie wciąż chcą obchodzić ten dzień nieco bardziej "tradycyjnie" - wymykając się ze szkoły i nierzadko wpadając w spore tarapaty.

Dzień Wagarowicza przypada w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny i nie jest to przypadek. 21 marca kojarzy się bowiem z pierwszymy ciepłymi dniami w roku, ze słońcem i - ogólnie rzecz biorąc - czymś przyjemnym.