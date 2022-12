Melisa ukoi nerwy, pomoże na bóle brzucha i miesiączkowe. Jakie ma właściwości, działanie i wskazania? Czy można pić melisę będąc w ciąży?

Czym jest melisa lekarska?

Melisa lekarska (Melissa officinalis), znana jest też jako cytrynowe ziele, ze względu na cytrynowy zapach. Jej inne nazwy to rojownik lub melisa cytrynowa. Melisa należy do rodziny roślin jasnotowatych (Lamiaceae), do której należą również m.in. bazylia, kocimiętka, lawenda oraz mięta.

Melisa stosowana jest w medycynie tradycyjnej jako łagodny środek uspokajający i nasenny. Ma także właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, zaś olejek eteryczny z tej rośliny ma działanie antybakteryjne i grzybobójcze.

Surowcem zielarskim są suszone liście melisy (Folium Melissae). W sklepach zielarskich lub spożywczych można kupić świeżą melisę w doniczce, a także suszoną, która dostępna jest również w aptekach. Melisa lekarska w postaci pokrojonych i wysuszonych liści przeznaczonych do zaparzania to lepsza opcja, niż gorszej jakości zmielony susz, który znaleźć można w torebkach do ekspresowego zaparzania.