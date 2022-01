Meksyk. Wakacje 2022: Tulum, Cancun czy Acapulco? Pogoda i atrakcje. Co warto zobaczyć w Meksyku? Zasady wjazdu i obostrzenia

Meksyk - atrakcje. Co warto zobaczyć na półwyspie Jukatan?

Meksyk - wakacje

Turystów do Meksyku przyciągają karaibskie plaże, turkusowe morze, prekolumbijskie zabytki, słynna na całym świecie kuchnia i wyjątkowe atrakcje przyrodnicze. Podróżnicy chętnie przyjeżdżają tu także zimą, bo na wysokie temperatury można liczyć przez cały rok. W czasie pandemii dodatkowym atutem Meksyku jest fakt, że nie obowiązują tam tak restrykcyjne obostrzenia, jak w innych egzotycznych destynacjach.

Meksyk - pogoda. Kiedy najlepiej jechać na wakacje?

W listopadzie i grudniu temperatura w tym regionie spada do 28°C. Najchłodniejsze są styczeń i luty z temperaturą 26-27°C w ciągu dnia i 21-22°C w nocy. Temperatura w Morzu Karaibskim nie spada poniżej 27°C.

Na półwyspie Jukatan , gdzie mieszczą się najpopularniejsze kurorty, najgoręcej jest od maja do października. Średnie temperatury w miesiącach letnich wynoszą ok. 30-32°C w dzień i 25-26°C w nocy. Temperatura wody w tym okresie wynosi średnio 29-30°C. W tym czasie występują też największe opady deszczu.

Meksyk - Tulum, Cancun, Acapulco? Który kurort wybrać?

Najpopularniejsze meksykańskie kurorty położone są na Rivera Maya na Półwyspie Jukatan. Turyści najchętniej wybierają Cancun, Tulum i Playa del Carmen , m.in. ze względu na wyjątkowo piękne plaże nad Morzem Karaibskim. Region ten jest również dobrą bazą wypadową do najsłynniejszych meksykańskich zabytków i atrakcji turystycznych. Wszystkie wymienione miasteczka słyną z luksusowych resortów i nocnego życia.

Acapulco de Juárez to kurort położony jest nad Oceanem Spokojnym, 300 km na południowy zachód od stolicy kraju. Popularność zyskał w XX w., szczególnie wśród Amerykanów. Słynie z nocnego życia i szerokich plaż z białym piaskiem. Acapulco jest oddalone od najważniejszych atrakcji Meksyku, dlatego osobom, które poza plażowaniem planują również zwiedzanie, polecany jest półwysep Jukatan.

Meksyk to kraj o niezwykle bogatej historii i kulturze. Podczas urlopu w Meksyku trzeba zobaczyć przede wszystkim zabytki z czasów prekolumbijskich. Warte zobaczenia są też atrakcje naturalne, których w Meksyku nie brakuje. Poniżej lista najważniejszych atrakcji na półwyspie Jukatan i w jego okolicach.

Meksyk - atrakcje w innych regionach

Półwysep Jukatan to tylko niewielka część Meksyku. Wiele słynnych zabytków i atrakcji turystycznych znajduje się w innych regionach kraju. Dojazd do tych miejsc z Cancun może jednak zająć nawet kilkanaście godzin. Wymienione niżej miejsca polecamy podróżnikom, którzy planują dłuższą wycieczkę po Meksyku lub wakacje poza półwyspem Jukatan.

Meksyk - koronawirus: wjazd, obostrzenia, szczepienia, praktyczne informacje

Aby wjechać do Meksyku, nie są wymagane żadne szczepienia . Istnieje jednak ryzyko zarażenia się malarią, wirusem zika, chikungunya i żółtą febrą. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia amebozą lub innymi chorobami układu pokarmowego pić tylko wodę butelkowaną i unikać spożywania nieodkażonych owoców i warzyw, jedzenia przygotowanego na straganach i napojów z lodem.

Na wyjazd do Meksyku warto wykupić ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID (koszty leczenia prywatnego w Meksyku są bardzo wysokie).

Funkcjonariusze graniczni często sprawdzają dokumenty potwierdzające cel podróży, środki finansowe, adres hotelu i to, czy posiada się bilet powrotny.

Aby wjechać do Meksyku zimą 2022, niepotrzebne jest szczepienie ani test PCR. Do przekroczenia granicy potrzebny jest paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Meksyku. Przed wylotem należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ . Po przylocie każdemu podróżującemu mierzona jest temperatura (osoby z gorączką mogą zostać skierowane na kwarantannę).

Podczas podróży warto mieć ze sobą adapter, dzięki któremu będziemy mogli podłączyć np. telefon do gniazda elektrycznego - w Meksyku stosuje się napięcie 110 V (gniazdka jak w USA).

Meksyk - bezpieczeństwo

Kwestia bezpieczeństwa w Meksyku to jeden z najczęściej poruszanych tematów przy okazji planowania podróży do tego kraju. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do niektórych regionów Meksyku (m.in. Chihuahua, Durango, Tamaulipas), a w innych częściach kraju zaleca zachowanie szczególnej ostrożności (np. Mexico City, Guadalajara, Vera Cruz). Pełną listę tych miejsc znajdziecie TUTAJ.