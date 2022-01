Meksyk na zimę 2022: wypoczynek bez obostrzeń COVID. Pogoda, najważniejsze atrakcje, ceny i zasady wjazdu

Meksyk - atrakcje. Co warto zobaczyć na półwyspie Jukatan?

Meksyk - wakacje wśród plaż i starożytnych ruin

Turystów do Meksyku przyciągają karaibskie plaże, turkusowe morze, prekolumbijskie zabytki, słynna na całym świecie kuchnia i wyjątkowe atrakcje przyrodnicze.

Zimowe wakacje na rajskiej wyspie. Co zobaczyć na Zanzibarze?

Meksyk - pogoda. Kiedy najlepiej jechać na wakacje?

W listopadzie i grudniu temperatura w tym regionie spada do 28°C. Najchłodniejsze są styczeń i luty z temperaturą 26-27°C w ciągu dnia i 21-22°C w nocy. Temperatura w Morzu Karaibskim nie spada poniżej 27°C.

Na półwyspie Jukatan , gdzie mieszczą się najpopularniejsze kurorty, najgoręcej jest od maja do października. Średnie temperatury w miesiącach letnich wynoszą ok. 30-32°C w dzień i 25-26°C w nocy. Temperatura wody w tym okresie wynosi średnio 29-30°C. W tym czasie występują też największe opady deszczu.

Meksyk - ceny wypoczynku zimą 2022

W lutym, marcu i kwietniu 2022 wycieczki do Meksyku nie osiągają wcale zawrotnych cen. Za 8-dniowy wypoczynek w ofercie all inclusive w tych miesiącach trzeba zapłacić między 5 a 8 tys. zł za osobę - wszystko zależy od konkretnej oferty i standardu hotelu. Podobnie kształtują się ceny ofert last minute.