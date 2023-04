Media społecznościowe od 18 roku życia? W wielu krajach wprowadza się wyższe limity wiekowe, a także ograniczenia czasowe dla młodzieży

Media społecznościowe tylko dla dorosłych? Takie przepisy obowiązują w amerykańskim stanie Utah. Z kolei we Francji chcą wprowadzić obowiązek posiadania zgody rodziców na założenie konta w mediach społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia. Najsurowsze obostrzenia dla dzieci młodzieży wprowadzono w Chinach. Jak sprawa dostępu do Facebooka, Instagrama czy TikToka wygląda w innych krajach? Nie chodzi tylko o wiek, ale też ciszę nocną czy limit czasowy na dobę.

Media społecznościowe w USA tylko dla dorosłych?

Zgodnie z nowym prawem w Utah dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia będą mogły założyć konta w takich sieciach społecznościowych jak Instagram, Facebook i TikTok, jedynie jeżeli uzyskają jednoznaczną zgodę rodzica. Wdrożona będzie też cisza nocna - młodzież nie będzie mogła korzystać z aplikacji od 22:30 do 06:30. Podobne przepisy są przedmiotem dyskusji również w innych stanach, zarówno w rządzonych przez Republikanów Arkansas, Teksasie, Ohio i Luizjanie, jak i w rządzonym przez Demokratów New Jersey.

Cisza nocna i limit 40 minut dziennie? Tak to wygląda w Chinach

Najsurowsze obostrzenia dla dzieci młodzieży wprowadzono w Chinach. Władze ograniczają dostęp dzieci i młodzieży do sieci społecznościowych i serwisów z transmisjami na żywo, argumentując to walką z uzależnieniem od internetu i troską o zdrowie oczu.

W 2021 r. serwis Douyin, chińska wersja TikToka, ogłosił, że dzieci poniżej 14 lat będą mogły korzystać z aplikacji tylko 40 minut dziennie, i nie będą mogły tego robić w nocy. Większość chińskich mediów społecznościowych ma „tryb młodzieżowy”, który odfiltrowuje treści nieodpowiednie dla nieletnich, ale dzieci mogą korzystać z tych serwisów z telefonów rodziców, które nie mają tego trybu – oceniła w rozmowie z PAP Yao Yao, mieszkająca w Kantonie matka 9-letniej dziewczynki.

W 2019 r. władze Chin ograniczyły też czas spędzany przez osoby niepełnoletnie na grach online do 90 minut dziennie w dni robocze i zakazały robić tego w nocy. Dwa lata później przepisy zaostrzono, pozwalając nieletnim grać w sieci tylko przez trzy godziny w tygodniu.

Chińska firma Tencent ogłosiła w 2021 r., że wprowadza funkcję „nocnego patrolu”, która przy pomocy automatycznego rozpoznawania twarzy miało zapobiegać obchodzeniu przez nieletnich zakazu grania w gry internetowe po godz. 22.

W Europie przeważa limit wiekowy 13 lat dla dzieci zakładających konta w mediach społecznościowych bez zgody rodziców

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje, że aby firmy mogły przetwarzać dane osobowe dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego i taki przepis jest stosowany m.in. w Niemczech i Rumunii.

RODO pozwala jednak krajom na ustanowienie niższego wieku wyrażenia zgody. Grecja wymaga obecnie zgody opiekuna prawnego dla dzieci poniżej 15. roku życia, a Dania, Szwecja i Wielka Brytania ustaliły wiek wyrażenia zgody na 13 lat. Podobnie jest w Finlandii, gdzie dyskusja na temat ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych toczyła się kilka lat temu w związku z przyjęciem unijnych regulacji o ochronie danych osobowych. Organizacjom działającym na rzecz dzieci udało się doprowadzić do tego, by do czasu ukończenia 13. roku życia, nieletni chcący korzystać z mediów społecznościowych potrzebowali do tego zgody rodziców lub opiekunów. W Hiszpanii obowiązuje zakaz korzystania z sieci społecznościowych bez zgody rodziców lub opiekunów dla dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia.

We Włoszech nową propozycję regulacji przedstawiła niedawno pozarządowa organizacja zajmująca się obroną praw dzieci, Telefono Azzurro, która zaapelowała o podniesienie z 13 do 16 lat minimalnego wieku dostępu do mediów społecznościowych.

Punktem wyjścia była publikacja analizy komisji parlamentu Włoch do spraw dzieci i młodzieży, w której podkreślono, że smartfony są dla najmłodszych pokoleń jak "kokaina". Wśród przedstawionych przez Telefono Azzurro propozycji jest m.in. unieważnienie wszystkich kontraktów zawartych przez osoby poniżej 16 lat z dostawcami usług i kontrolę przez nich wieku użytkowników.

Tu nie ma limitów. Ale jest problem nadmiernego używania Facebooka i TikToka przez dzieci

Na Węgrzech nie ma ustawowych regulacji co do wieku, w którym dzieci mogą korzystać z mediów społecznościowych. Jednak najnowsze dane wywołują zaniepokojenie w społeczeństwie.

Według badania przeprowadzonego przez Krajowy Urząd ds. Mediów i Infokomunikacji (NMHH) i Węgierskie Stowarzyszenie Nadawców Elektronicznych (MEME), którego wyniki opublikowano na początku roku, coraz więcej dzieci w grupie wiekowej 10-15 lat korzysta z mediów społecznościowych: dwie trzecie posiada konto na Facebooku, ponad połowa korzysta z TikToka. Popularny w tej grupie wiekowej jest również Instagram. Limity wiekowe ustalane przez poszczególne portale społecznościowe są konsekwentnie obchodzone.

W Estonii nie wprowadzono osobnych rozwiązań regulujących korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. W kraju trwa natomiast dyskusja o ograniczeniu korzystania z TikToka - estoński Zarząd Systemów Informacyjnych (RIA) wezwał urzędników publicznych do powstrzymania się od korzystania z aplikacji na urządzeniach służbowych.

Zaznaczono jednak, że ustawowy zakaz nie byłby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ „od ludzi oczekuje się samodzielnego określenia otaczającego ich ryzyka”

Więcej dzieci korzysta z mediów społecznościowych od pandemii

Z badania firmy Qustodio wynika, że w 2020 r. dzieci w Hiszpanii w wieku od 4 do 15 lat zwiększyły czas korzystania z sieci społecznościowych o 76 proc. Również w Portugalii wraz z nadejściem pandemii doszło do nasilenia się użycia sieci społecznościowych wśród najmłodszych, z których codziennie korzysta ponad 80 proc. dzieci w wieku powyżej 13 roku życia. W przypadku 9-latków poziom ten przekracza już 65 proc.

Jakie ograniczenia wprowadza Meta lub TikTok? 13 lat to graniczny wiek

Firma Meta wymaga w większości krajów, by użytkownicy mieli co najmniej 13 lat, by zarejestrować się na Facebooku lub Instagramie. Wstępna weryfikacja opiera się na deklaracji samych użytkowników, którzy proszeni są o podanie daty urodzin.

Sztuczna inteligencja pozwala jednak oszacować prawdziwy wiek użytkowników m.in. na podstawie ich aktywności i np. tego, jakie życzenia otrzymują (np. „Wszystkiego najlepszego z okazji 21. urodzin!”) i w dalszej kolejności usuwa konta, które według niej zostały założone przez zbyt młode osoby - podaje Meta na swoim blogu. Z kolei TikTok, dający użytkownikom możliwość oglądania i tworzenia krótkich filmów i będący najbardziej popularną na świecie aplikacja wśród dzieci i młodzieży, ma różne zasady dla różnych grup wiekowych.

Użytkownicy poniżej 13 roku życia nie mogą publikować filmów ani komentować, a udostępnione im treści są przeznaczone dla młodszych odbiorców. W przypadku dzieci w wieku od 13 do 15 lat konta są domyślnie prywatne. Dopiero użytkownicy od 16 roku życia mogą robić transmisje na żywo i korzystać z wiadomości prywatnych.

W marcu 2023 r. TikTok ogłosił także limit 60 minut dziennie dla użytkowników poniżej 18 roku życia, wymagający podania hasła w celu dalszego dostępu do platformy. Krytycy zauważają jednak, że po pobraniu aplikacji i bez tworzenia konta dzieci mogą zobaczyć całą zawartość aplikacji, chociaż nie mogą niczego publikować, lajkować ani udostępniać.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!